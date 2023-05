Séisme au RC Lens, il met une énorme pression en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Franck Haise a semé le doute au sujet de son avenir à la surprise générale. Et pour cause, l'entraîneur du RC Lens semble impliqué dans un projet sur le long terme avec les Sang-et-Or, qualifiés pour la Ligue des champions. Une déclaration qui pourrait servir à mettre la pression sur sa direction.

« Une décision rapide sera prise. Je veux réfléchir tranquillement et voir l’avenir ». A la surprise générale, Franck Haise a jeté un froid sur son avenir au RC Lens. Et pourtant, lorsque le coach des Sang-et-Or fait cette annonce, samedi soir, le club artésien vient de valider son billet pour la Ligue des champions après sa victoire contre Ajaccio (3-0). Et visiblement, ce n'était pas simplement une sortie à chaud puisque le lendemain, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Franck Haise a récidivé.

« Je ne sais pas si j’entraînerai encore très longtemps, c’est un métier très passionnant, très prenant, mais il faut aussi prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Tous les ingrédients sont presque là, mais il faut qu’ils soient tous là. C’est une bonne chose de parler de l’histoire d’amour avec Lens, car la vraie histoire d’amour, elle est avec ma femme, depuis 30 ans, et mes enfants. Ça, c’est la vraie histoire d’amour. J’ai la chance de vivre une grande histoire avec Lens, je ne sais pas jusqu’à quand, mais j’ai une grande chance de la vivre aussi », lançait Franck Haise, nommé meilleur entraîneur de Ligue 1.

