Il jette un froid sur son avenir, c’est la panique au RC Lens

Auteur d’une saison formidable, le RC Lens disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Mais avec quel entraîneur ? La réponse évidente tant le travail de Franck Haise est salué et fait l’unanimité. Mais contre toute attente, ce dernier un jeté un froid sur son avenir.

Et si Franck Haise quittait le RC Lens ? Après avoir ramené le club en Ligue 1 en 2020, le technicien français a réalisé deux premières saisons prometteuses dans l'élite avant la confirmation et une deuxième place cette année, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Par conséquent, il ne semble pas y avoir de doute concernant l'avenir de Franck Haise, fraîchement élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Et pourtant, il a jeté un froid sur son futur.

Franck Haise laisse planer le doute sur son avenir

« Je ne sais pas si j’entraînerai encore très longtemps, c’est un métier très passionnant, très prenant, mais il faut aussi prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Tous les ingrédients sont presque là, mais il faut qu’ils soient tous là. C’est une bonne chose de parler de l’histoire d’amour avec Lens, car la vraie histoire d’amour, elle est avec ma femme, depuis 30 ans, et mes enfants. Ça, c’est la vraie histoire d’amour. J’ai la chance de vivre une grande histoire avec Lens, je ne sais pas jusqu’à quand, mais j’ai une grande chance de la vivre aussi », a-t-il lâché lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Une sortie qui fait suite à celle de samedi soir après la victoire contre Ajaccio (3-0).

«Je veux réfléchir tranquillement et voir l’avenir»