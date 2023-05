Mercato : Le PSG plombé par deux mauvaises nouvelles d’un seul coup

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà focalisé sur son prochain mercato, le PSG envisage notamment de recruter un buteur de renom, et un changement d’entraîneur serait également dans les plans. Mais le Qatar semble déjà pouvoir tirer un trait sur deux pistes de renom à cet effet : Victor Osimhen et Luis Enrique, qui devraient évoluer ensemble à Naples l’an prochain.

L’été s’annonce d’ores et déjà mouvementé pour le PSG, et ce à différents niveaux. Premier dossier majeur à gérer pour Luis Campos : l’entraîneur, puisqu’il se murmure ici et là que Christophe Galtier pourrait être limogé. Luis Enrique a été annoncé parmi les pistes à l’étude pour venir lui succéder, mais le PSG devrait finalement être surclassé par un autre cador européen sur ce dossier.

EXCLU - Mercato : Luis Enrique, rien du tout avec le PSG, très chaud avec Naples https://t.co/FoVrBzO2uv pic.twitter.com/tUYoBv8Jzz — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Naples fonce sur Enrique

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Enrique se rapproche plus que jamais de Naples. Foot Mercato confirme la tendance, précisant que l’entraîneur espagnol réclame pas moins de 8M€ par an pour venir diriger l’écurie italienne. Un rapprochement qui devrait donc plomber le PSG, et ce n’est pas tout…

Il veut garder Osimhen