PSG : Mbappé menace de claquer la porte, «je m’en fous»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a clairement indiqué qu’il porterait toujours les couleurs du club de la capitale la saison prochaine. De son côté, même s’il défend le bilan global de l’attaquant français au PSG, Daniel Riolo ne se soucie pas pour autant d’un éventuel départ de Mbappé et livre son point de vue à ce sujet.

Dimanche soir, à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP et de la remise de son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé en a profité pour mettre les choses au clair concernant son avenir au PSG : « Mon avenir avec cette année en option à activer ? Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc je veux l’honorer », a indiqué l’international français. Pourtant, son futur continue de faire couler beaucoup d’encre, lui qui pourrait partir libre dans un an au terme de son contrat.

Mercato : Le PSG a fait deux grandes promesses à Mbappé https://t.co/o0mMpydvUE pic.twitter.com/95lTh37Ucv — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

« Il a toujours répondu présent »

Et dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a assuré la défense du numéro 7 du PSG face aux critiques : « Mbappé, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Il y a de plus en plus de gens qui lui en veulent. Mais on lui en veut de quoi ? Le club lui a certainement donné trop de pouvoir et lui l'a pris. Ou peut-être que c'est dans l'autre sens : lui qui a fait une sorte de chantage, mais ça a été accepté. Que je sache, depuis 10 ans, des joueurs qui ont bavé sur le PSG, qui ont manqué de respect : de Zlatan à Serge Aurier qui chie sur tout le monde, les joueurs qui font pas 30 matchs par an, à Neymar, à Messi, ces joueurs qui ne saluent jamais le public... Mbappé depuis qu'il est là, il a toujours répondu présent. Il n'a pas été performant à tous les matchs, mais il a plus souvent été bon que pas bon. C'est quand même incroyable. Que ce soit un événement qu'il reste ou qu'il parte, c'est normal. Mais s'il n'est pas là, le PSG n'est pas champion », estime Riolo.

« Si jamais il devait partir… »