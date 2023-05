PSG : Kylian Mbappé lâche une bombe et ce n’est pas une surprise !

Thibault Morlain

Ce dimanche 28 mai se tenait la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP. Une fête réunissant les acteurs du football français afin de les récompenser au terme de la saison écoulée. Une fois n’est pas coutume, les regards se sont tournés vers Kylian Mbappé, élu pour la 4ème fois consécutive meilleur joueur de Ligue 1. Une occasion saisie par l’attaquant du PSG pour lâcher une bombe sur son avenir. Et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Mbappé profite de cette scène et tribune pour prendre la parole et faire de grosses annonces.

Le gratin du football français était réuni ce dimanche 28 mai pour assister à la cérémonie des Trophées UNFP. Différents grands noms du football ont alors été récompensés à l’instar de Nuno Mendes (PSG), élu meilleur espoir de Ligue 1, ou encore Franck Haise (RC Lens), sacré meilleur entraîneur de la saison. Mais forcément, on attendait de savoir qui serait élu meilleur joueur de Ligue 1. Et encore une fois, le trophée est arrivé dans les mains de Kylian Mbappé. Pour la 4ème année consécutive, le joueur du PSG a été récompensé de cette très belle distinction. Un honneur pour Mbappé qui a davantage fait parler de lui pour une autre réponse, celle concernant son avenir.

PSG : Mbappé s’enflamme pour son record historique https://t.co/TII7r1nXmQ pic.twitter.com/AYx1ngBmgi — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

2023 : « L'année prochaine, je jouerai au PSG »

L’avenir de Kylian Mbappé anime à nouveau le marché des transferts. En effet, le joueur du PSG se retrouvera libre en 2024 et des questions se posent concernant un potentiel départ dès cet été. Qu’en est-il alors pour l’international français ? Mbappé a profité des Trophées UNFP pour mettre clairement les choses au point concernant son avenir. « Mon avenir avec cette année en option à activer ? Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc je veux l’honorer », a alors balancé Mbappé.

2022 : « Il reste quelques détails et c’est terminé »

La bombe a donc été lâchée par Kylian Mbappé et forcément, cela n’est pas passé inaperçu. Mais voilà que le schéma se répète pour l’attaquant du PSG. En effet, ce n’est pas la première fois que Mbappé profite des Trophées UNFP pour lâcher des énormes annonces. Cela était déjà le cas l’année dernière à la même époque. A ce moment, le doute était encore plus important concernant l’avenir du crack de Bondy. Son contrat avec le PSG arrivait à expiration et il était grandement question d’un départ au Real Madrid. Les mots de Kylian Mbappé étaient alors très attendus et il avait expliqué : « Où je jouerai la saison ? Comme j’ai dit j’ai fait un discours pour remercier tout le monde. J’ai fait une erreur il y a 3 saison en m’accaparant la cérémonie. Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment. (…) Comment mettre autant de temps pour réfléchir ? Je pense qu’il faut respecter toutes les parties aussi. Je sais que les gens attendaient beaucoup. C’est normal. Moi aussi je suis pressé. Mais voilà il faut respecter toutes les parties. Ça n’engage pas que moi. Mais c’est terminé. Il reste quelques détails et c’est terminé ».

2019 : « Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités »