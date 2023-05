Drame au PSG, Mbappé prend la parole

Arnaud De Kanel

La joie n'aura été que de courte durée pour le PSG. Après de légères festivités à Strasbourg, le club de la capitale a été abasourdi au réveil dimanche matin en apprenant le grave accident de son joueur Sergio Rico. Le portier espagnol a reçu un hommage de Kylian Mbappé.

Cette saison est décidément très particulière pour le PSG. Jusqu'au bout, les ennuis se poursuivent. Cette fois-ci, cela concerne un joueur dont on entend très peu parler, Sergio Rico. L'ancien gardien du FC Séville s'était rendu en Espagne dans la matinée pour y effectuer un pèlerinage mais c'est là que son accident de cheval a eu lieu. Sa famille a publié un communiqué dimanche dans la soirée et bien entendu, ses partenaires pensent à lui. Présents aux Trophées UNFP, Nuno Mendes et Kylian Mbappé ont eu une pensée pour lui.

«Nous sommes tous avec lui

Tout le vestiaire du PSG se mobilise pour Sergio Rico. Lors des Trophées UNFP, Nuno Mendes en a profité pour lui adresser un message. « Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici et de gagner ce trophée. L'année dernière, j'ai été nommé mais je n'ai pu le gagner. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé cette année : mes coéquipiers, mes entraîneurs. Je voulais également dire que Sergio Rico passe un moment très difficile actuellement. Nous sommes tous avec lui. Toute l'équipe est très préoccupée. Nous espérons que tout va bien se passer et qu'il revienne avec nous très rapidement », a déclaré celui qui a été sacré meilleur espoir de Ligue 1. L'homme fort du vestiaire, Kylian Mbappé, lui a emboité le pas.

PSG : Mbappé lâche une bombe sur son avenir, il en rajoute une couche https://t.co/wET7qmfD2i pic.twitter.com/c6UqUtmoil — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Je voulais avoir le sens des priorités en parlant de ça»