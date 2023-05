EXCLU - Mercato : Luis Enrique, rien du tout avec le PSG, très chaud avec Naples

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole, Luis Enrique se retrouve courtisé à l’approche du mercato estival. Si son nom est évoqué du côté du PSG, Le 10 Sport est en mesure d’affirmer qu’il n’y a aucun contact ni intérêt de Paris. En revanche, avec Naples, c’est tout l’inverse.

Remercié après l’échec du Mondial 2022, Luis Enrique ne devrait pas rester sans club très longtemps. L’ancien coach de l’AS Rome et du FC Barcelone voit son nom revenir de plus en plus du côté des clubs européens qui souhaitent un changement de coach. Ces derniers jours, Luis Enrique a notamment évoqué au PSG et de Naples.

Absolument rien avec le PSG

Selon nos informations, le PSG n’a entrepris aucune démarche pour changer d’entraîneur. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Luis Campos et Christophe Galtier vont poursuivre leur mission. Sauf si Doha change son fusil d’épaule et souhaite installer encore un nouveau projet, le duo sera reconduit. En ce sens, Luis Enrique n’est pas une option envisagée par le PSG. Aucun contact n’a été établi avec l’entraîneur espagnol.

Naples le veut

En revanche, du côté de Naples, c’est tout l’inverse. Nos sources indiquent que les discussions entre Luis Enrique et le champion d’Italie en titre sont très avancées. Il y a de fortes chances de voir le technicien espagnol rebondir du côté de la Serie A la saison prochaine. Après une expérience mitigée à l’AS Rome (2011-2012), le natif de Gijon est dans les petits papiers napolitains. Un sacré défi à relever, s’il se concrétise…