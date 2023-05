Coup de théâtre, un pote de Mbappé prépare un transfert retentissant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2021 pour quasiment 65M€, Achraf Hakimi a connu des hauts et des bas au PSG, et sa situation actuelle n'est clairement pas la meilleure. A tel point que selon la presse espagnole, le Marocain souhaiterait partir cet été alors que son contrat court jusqu'en 2026.

Longtemps à la recherche d'un latéral droit de très haut niveau, le PSG n'a pas hésité à lâcher 65M€ pour le transfert d'Achraf Hakimi qui débarquait en provenance de l'Inter Milan après une très belle saison, un seulement après son transfert en provenance du Borussia Dortmund. Néanmoins, l'international marocain semble clairement dans une situation délicate.

Hakimi voudrait quitter le PSG

A tel point que selon les informations de Mundo Deportivo , Achraf Hakimi envisagerait de quitter le PSG cet été. L'ancien joueur du Real Madrid semble de moins en moins à l'aise à Paris comme en témoigne la récente polémique suscitée par le « c'est la France » qu'il a lâché après son expulsion face à Ajaccio. D'autre part, l'accusation d'agression sexuelle dont il fait l'objet et qui a eu un impact majeur sur son couple, pèse également sur sa situation et le pousserait à envisager un départ du PSG.

Un départ difficile à boucler ?

Néanmoins, le média espagnol ajoute que même s'il décidait de quitter le PSG, Achraf Hakimi pourrait avoir du mal à trouver une porte de sortie. Et pour cause, le latéral droit dispose d'un contrat qui court jusqu'en 2026 et surtout, son salaire a de quoi refroidir les club intéressés puisqu'il touche environ 10M€ par an. Sans oublier le fait que le PSG ne bradera en aucun cas le Marocain qui a 24 ans possède une importante valeur marchande, surtout à un poste très recherché sur le marché.