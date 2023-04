PSG : Divorcée d’Hakimi, elle réclame une fortune

La rédaction

Achraf Hakimi vit une saison compliquée, marquée par quelques soucis extra sportifs. Toujours accusé de viol par une femme de 24 ans, le joueur du PSG s'est aussi séparé de sa femme, Hiba Abouk. Après avoir demandé le divorce, cette dernière réclamerait près de 10M€ à l'international marocain, qui ne semble pas vouloir donner son accord.

Achraf Hakimi et Hiba Abouk, c'est terminé. La jeune femme a demandé le divorce après trois années d'idylle et deux enfants. Une nouvelle, qui est apparue quelques jours après les accusations de viol visant le joueur du PSG. L'ancien du Real Madrid aurait embrassé une jeune femme de 24 ans et commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer à son domicile. C'en était trop pour Hiba Abouk. Actrice espagnole, elle s'était confiée sur sa séparation avec Hakimi lors d'un entretien accordé au magazine Elle.

« Il faut savoir encaisser les coups et prendre des décisions »

« Je vais bien. Il y a des jours comme ça et d'autres où il faut savoir encaisser les coups et prendre des décisions, parfois compliquées, s'habituer à de nouvelles situations. Et ça peut vous décourager un peu. (...) Pour moi, le plus important est la santé de mes enfants et tout le reste, en réalité, passe au second plan. Quand tu te sépares, tu restructures ta vie (...) C'est vrai qu'avec deux enfants, c'est émotionnellement compliqué, mais je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière » a confié Hiba Abouk, qui souhaite, désormais, obtenir sa part du gâteau.

Hiba Abouk réclamerait 10M€