PSG - Hakimi : L’incroyable buzz après son divorce, il balance tout dans TPMP

En plein divorce, Achraf Hakimi est au coeur d’une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux, expliquant que le joueur du Paris Saint-Germain aurait mis sa fortune sous le nom de sa mère depuis de nombreuses années afin d'échapper au partage de ses biens. Cependant, la réalité est bien différente.

Depuis plusieurs jours, le divorce d’Achraf Hakimi avec Hiba Abouk fait l’objet de nombreuses rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux. Il a en effet été annoncé par un média ivoirien que le joueur du PSG avait « mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps » afin de sécuriser ses biens. Ainsi, l’ancienne compagne du Marocain n’aurait, toujours selon cette source, rien obtenu à la suite de leur séparation. Cependant, la réalité semble bien différente de cette version.

« Ce n’est pas vrai »

Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste , Gilles Verdez a en effet dénoncé la « fake news » autour d’Achraf Hakimi qui a pris de l’ampleur en quelques jours seulement, au point que plusieurs médias ont relayé l’histoire. « C’est un média qui a l’habitude de propager des nouvelles autour de faits d’actualité , précise celui qui fut journaliste à RTL et au Parisien. C’est plutôt une fake news. Ils extrapolent, après ils rendent ça crédible, donc tout le monde reprend et ça devient un buzz mondial. Mais ce n’est pas vrai. Alors je ne connais pas les conditions de leur divorce qui est en cours, mais chacun des deux a du patrimoine. Lui, il a un énorme patrimoine, 70M€, et elle aussi, de 3M€. Mais ce n’est pas vrai qu’il a mis au nom de sa mère, ça ne serait pas possible. Ni en Espagne, ni au Maroc, ni en France. »



C’est juridiquement impossible