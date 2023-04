PSG : En plein divorce avec Hakimi, elle en rajoute une couche

Thibault Morlain

Toujours accusé de viol par une jeune femme, Achraf Hakimi fait actuellement parler de lui pour son divorce avec Hiba Abouk. Entre les deux, l'histoire d'amour est terminée et l'heure est donc à la séparation. L'actrice espagnole a d'ailleurs de nouveau pris la parole pour évoquer sa situation loin d'être simple à vivre actuellement.

Actuellement, le divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk fait le buzz. En effet, sur les réseaux sociaux, une incroyable rumeur a circulé et depuis, elle a d'ailleurs été démenti. La séparation du joueur du PSG fait parler et si le Marocain est plutôt discret à ce propos, sa désormais ex-femme a à nouveau pris la parole après avoir publié un communiqué récemment.

« Je vais bien »

C'est à travers une interview accordée à Elle qu'Hiba Abouk s'est confié sur sa séparation avec Achraf Hakimi. L'actrice espagnole a alors expliqué : « Je vais bien. Il y a des jours comme ça et d'autres où il faut savoir encaisser les coups et prendre des décisions, parfois compliquées, s'habituer à de nouvelles situations. Et ça peut vous décourager un peu. (...) Pour moi, le plus important est la santé de mes enfants et tout le reste, en réalité, passe au scond plan ».

« Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière »