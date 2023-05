Panique à l’OM, son départ est imminent

Axel Cornic

Il était censé partir sur un projet de deux saisons, mais Igor Tudor pourrait déjà claquer la porte de l’Olympique de Marseille. Le Croate, arrivé il y a moins d’un an pour remplacer Jorge Sampaoli, serait en effet le grand favori pour prendre la place de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus.

Les supporters de l’OM sont passés par toutes les émotions cette saison. Une campagne catastrophique en ligue des Champions, puis un coup d’épée dans l’eau en Coupe de France suivi d’une chance de souffler le titre au PSG en Ligue 1… pour finalement échouer à la troisième place. Un échec cuisant vu les objectifs fixés l’été dernier, lors de l’arrivée d’Igor Tudor.

Séisme à l’OM, le clan Tudor débarque à Marseille https://t.co/d7L2znM4tt pic.twitter.com/SadwjzAn8C — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Igor Tudor est « destiné à quitter l’OM »

Ainsi, l’entraîneur de l’OM est en première ligne face aux critiques et de plus en plus de sources évoquent un départ, à un an de la fin de son contrat. C’est le cas de Tuttosport , qui explique qu’Igor Tudor est « destiné à quitter l’OM » en cette fin de saison. Même son de cloche du côté de Il Corriere dello Sport , pour qui le Croate pourrait rapidement rebondir du côté de son ancien club de la Juventus, dont il a porté les couleurs en tant que joueur de 1998 à 2007.

Ça va bouger à la Juventus !