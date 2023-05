Stupeur à l’OM, il craque en privé et va partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison éreintante sur le plan émotionnel, Igor Tudor pourrait quitter l'OM dans les prochains jours. Le coach marseillais semble lassé par l'ambiance à Marseille et n'aurait toujours pas digéré les sifflets du début de saison. Mais surtout, le technicien croate souhaiterait retrouver l'Italie alors qu'il ferait partie des favoris pour prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus.

L'été dernier, Jorge Sampaoli annonçait son départ juste après la fin de la saison conclue à la deuxième place en Ligue 1. Une situation qui a poussé l'OM à réagir très rapidement et Pablo Longoria a nommé quelques jours plus tard Igor Tudor sur son banc de touche. Le Croate a d'ailleurs connu des débuts compliqués durant l'intersaison. Et bien qu'il ait réussi à inverser la tendance grâce à un jeu séduisant et des résultats convaincants, Igor Tudor n'aurait pas digéré.

Une énorme lassitude en interne ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Igor Tudor aurait la sensation de n'avoir jamais été accepté dans le milieu marseillais et se sentirait isolé. Les nombreux sifflets qui ont accompagné l'annonce de son nom pour sa première au Vélodrome l'ont marqué et cela confirmerait ses envies de départ alors que son contrat s'achève en 2024. Igor Tudor aurait besoin de prendre du recul et verrait d'un très bon œil un retour en Serie A alors que son nom circule du côté de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri.

Tudor va annoncer sa démission