L’OM réalise un gros coup sur le mercato, il déballe tout

Hugo Chirossel

Après six saisons passées sous les couleurs du FC Porto, Chancel Mbemba a rejoint l’OM libre l’été dernier. L’international congolais est devenu un élément incontournable dans le système d’Igor Tudor. Le défenseur âgé de 28 ans est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne et les raisons qui l’ont motivé.

Recruté libre l’été dernier, Chancel Mbemba est une des grosses satisfactions de l’OM cette saison. Ce mardi, l’international congolais a même remporté le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Dans un entretien accordé à la RFI , Chancel Mbemba a expliqué les raisons qui l'ont motivé à rejoindre l'OM.

« C'était d’abord un défi »

« Pour moi, c'était d’abord un défi. J’ai fait un bon parcours au Portugal, mais il fallait tourner la page. L’OM m’a donné cette opportunité, je voulais aussi venir en France, parce que c’est plus médiatisé, c’est une vitrine, on regarde plus le championnat français au pays », a déclaré Chancel Mbemba.

« L’appel du président Longoria pour me faire venir m’a beaucoup touché »