Il cartonne à l’OM et lâche un message poignant

Hugo Chirossel

Arrivé libre l’été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba est devenu un des leaders de l’OM. Alors qu’il figure dans l’équipe type de cette saison, l’international congolais a également remporté le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1. À cette occasion, le défenseur de 28 ans a tenu à faire passer un message d’espoir aux jeunes du Congo.

Après cinq ans passés au FC Porto, Chancel Mbemba a quitté le club portugais libre à l’issue de la saison dernière. L’international congolais a rejoint l’OM, notamment pour compenser le départ de William Saliba, de retour à Arsenal après son prêt. Il s’est rapidement imposé comme le patron de la défense marseillaise. Un niveau de performance récompensé par sa place dans le onze des meilleurs joueurs de la saison.

Le boss de l’OM prend une grosse décision pour le mercato https://t.co/MIvnzU5xsm pic.twitter.com/Dt2jAwjEAR — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

«Les gens ne savent pas ma vie, comment j’ai galéré»

Et ce mardi, Chancel Mbemba a reçu une autre bonne nouvelle. En effet, le défenseur âgé de 28 ans a remporté le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Il devance Seko Fofana, tenant du titre, et Terem Moffi, attaquant nigérian de l’OGC Nice. Dans un entretien accordé à Canal+ Sport Afrique pour l’occasion, Chancel Mbemba a envoyé un message d’espoir à la jeunesse congolaise : « Il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont plus de qualités que moi. Mais le plus important dans la vie, c’est que tu demandes de quoi tu as envie demain. Moi, j’ai travaillé comme un fou. Les gens ne savent pas ma vie, comment j’ai galéré . »

«Si tu veux faire une bien meilleure carrière que moi, tout est possible pour celui qui y croit»