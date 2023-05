«Un échec», il fait un terrible constat sur l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait Brest pour son dernier match de la saison à domicile, l’OM s’est une nouvelle fois incliné à l'Orange Vélodrome (1-2). Dans le même temps, le RC Lens s’est imposé face à l’AC Ajaccio (3-0) et terminera donc quoi qu’il arrive à la deuxième place du classement. Pour Valentin Rongier, finir sur la troisième marche du podium est un échec.

La saison à domicile de l’OM aura fini comme elle avait commencé, par les sifflets des supporters. En août dernier, c’est un Igor Tudor tout juste arrivé comme entraîneur pour remplacer Jorge Sampaoli qui en était la cible. Samedi soir, c'est une nouvelle prestation décevante à l’Orange Vélodrome, conclue par une défaite face à Brest (1-2).

« C'est un échec, forcément »

Dans le même temps, le RC Lens s’est facilement imposé contre l’AC Ajaccio (3-0). L’OM termine donc cette saison à la troisième place au classement du championnat de France. Une position finale vécue comme un échec par Valentin Rongier.

« On aurait dû faire mieux »