Un joueur de l’OM sacré, il sort du silence

En marge des trophées UNFP, le prix Marc-Vivien-Foé est remis chaque année au meilleur joueur africain du championnat de France. Crée en 2009, cette récompense a vu de grands joueurs la recevoir. Ce mardi, le taulier de la défense de l’OM Chancel Mbemba a été désigné lauréat par le jury. Le Congolais de 28 ans s’est réjoui d’une telle distinction.

Véritable événement de fin de saison, les trophées UNFP visent à récompenser les faits ainsi que les joueurs marquants du championnat de France, mais également du football français. Alors qu’il ne reste qu’une journée à disputer, l’OM est assuré de terminer 3ème, et malgré plusieurs nominations, le club marseillais s’est seulement vu récompenser de la présence de Chancel Mbemba dans l’équipe-type de la saison. Mais ce mardi, le défenseur congolais a obtenu un nouveau prix.

Chancel Mbemba remporte le prix Marc-Vivien-Foé

C’est désormais acté. Ce mardi, Chancel Mbemba devient le 15ème lauréat du prix Marc-Vivien-Foé. Un prix rendant hommage forcément au regretté camerounais, décédé en 2003 lors d’une rencontre avec les Lions indomptables , et visant à élire le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le défenseur de l’OM devance le lauréat de l’an passé Seko Fofana (RC Lens), ainsi que Terem Moffi (OGC Nice).

« Un honneur », Chancel Mbemba ravi d’avoir été élu