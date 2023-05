Évènement historique pour l'OM, il raconte

Jean de Teyssière

Le 26 mai 1993 est une date connue par tous les fans de l'Olympique de Marseille. Cette année-là, aux alentours de 20h44, la ville phocéenne s'embrase car Basile Boli vient de crucifier Sebastiano Rossi, le gardien de l'AC Milan sur l'ultime corner de la première période de cette finale de Ligue des Champions. Les Milanais ne s'en relèveront pas et Didier Deschamps peut soulever la coupe aux grandes oreilles. 30 ans après, aucun club français n'a fait mieux et le héros du soir, Basile Boli raconte son but.

Le nom de Basile Boli est gravé à tout jamais dans la légende de l'OM. Le natif d'Abidjan en Côte-d'Ivoire s'est élevé plus haut que toute la défense milanaise pour venir crucifier le club lombard à la 44ème minute de cette finale de Ligue des Champions. La photo est mythique et Franck Rijkaard, s'incline devant la hargne de Boli.

« J'avais demandé à sortir »

Au micro de l'émission de Mohamed Bouhafsi sur RTL , Focus Dimanche, était invité Basile Boli. L'auteur de la tête victorieuse pour l'OM face à l'AC Milan raconte qu'il n'aurait pas dû être là à ce moment du match : « Je n'étais pas en pleine possession de mes moyens. Donc, j'avais demandé à sortir. »

« Je suis parti au premier poteau, j'ai anticipé »