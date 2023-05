Un joueur de l’OM se lâche, il se fait recadrer

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens s’est largement imposé face à l’AC Ajaccio samedi soir (3-0), l’OM de son côté, battu à domicile par Brest (1-2), a dit adieu à ses espoirs de terminer à la deuxième place au classement du championnat de France. Après la rencontre, Valentin Rongier a estimé que finir troisième était un échec pour le club marseillais, un avis que ne partage pas Daniel Riolo.

Pour le dernier match à l’Orange Vélodrome de la saison, l’OM a une nouvelle fois offert une triste prestation à ses supporters. Les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés sur leur pelouse contre Brest (1-2). Une défaite sans conséquence, puisque dans le même temps le RC Lens s’est imposé face à l’AC Ajaccio (3-0). L’OM terminera donc sa saison sur la troisième marche du podium au classement de la Ligue 1.

« C'est un échec, forcément »

Une troisième place vécue comme un échec par Valentin Rongier : « C'est un échec, forcément. Avec la qualité qu'on avait cette saison, on aurait dû faire mieux. Mais ce n'est pas encore l'heure des comptes et du bilan, on les fera à la fin. Il ne faut pas tout jeter non plus », a déclaré le capitaine de l’OM après la rencontre. Daniel Riolo s’est exprimé sur la saison des Marseillais dans l’ After Foot sur RMC . Pour lui, elle ne doit pas être vécue comme un échec, même s’il y aura forcément des choses à améliorer cet été.

Riolo ne veut pas parler d’échec