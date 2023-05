Il tire un bilan inattendu sur l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM passe complètement à côte de sa fin de saison. Sortis par Annecy en Coupe de France, les Marseillais ont perdu leur deuxième place au profit du RC Lens. Les Olympiens ont même chuté samedi soir face à Brest mais étonnamment, l'entraîneur Igor Tudor est satisfait de cette saison.

Il est grand temps que la saison se termine à l'OM... Pour le dernier match au Vélodrome, qui avait revêti son plus bel habit afin de célébrer les 30 ans de la victoire en Ligue des champions, les Marseillais se sont inclinés face au Stade Brestois. Une triste défaite, 1-2, qui confirme la perte de vitesse des dernières semaines. Igor Tudor est déçu de ce résultat mais contre toute-attente, il se félicite la saison effectuée.

«C’est une bonne saison, je suis très satisfait»

« Sur le moment, je suis énervé et triste. Je suis fier, je pense qu’il y a du positif de cette saison. On a tiré le max de cette équipe, on a fait une belle C1, les matches en Coupe contre Rennes et Paris étaient merveilleux. On a été sorti sur un match, c’était négatif. C’est une bonne saison, je suis très satisfait », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.

«J’espérais qu’on soit plus haut»