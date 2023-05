Après son transfert, il rêve d’une révolution à l’OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a cassé sa tirelire pour faire venir Vitinha. Recruté pour 32M€, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Alors que l’attaquant prend encore ses marques sur la Canebière, il entend faire beaucoup mieux à l’avenir. Et pour cela, Vitinha espère un grand changement à l’OM.

A la recherche d’un attaquant durant le mercato hivernal, l’OM s’est donc offert les services de Vitinha. Le Portugais a été acheté pour 32M€ à Braga et compte tenu de l’investissement, on attend beaucoup de lui. Jusqu’à présent, les performances de Vitinha sont loin d’être les meilleures. Il faut dire que le joueur de l’OM est toujours en phase d’adaptation et n’évolue pas dans son système préféré.

« Je préfère jouer avec un autre attaquant »

A l’OM, Igor Tudor privilégie en effet un schéma avec un seul attaquant de pointe. Or, aux yeux de Vitinha, il est préférable pour lui d’évoluer à deux joueurs offensifs comme il le faisait à Braga. Ainsi, dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré , le joueur de l’OM a expliqué : « Je préfère jouer avec un autre attaquant, car je suis habitué à ce système : j'évoluais comme ça à Braga ».

Vitinha et le rôle d’attaquant