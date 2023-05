Il confirme des clashs dans le vestiaire de l'OM

Baptiste Berkowicz

En pleine lutte pour une qualification directe pour la Ligue des Champions, le latéral de l'OM, Jonathan Clauss est revenu sur les relations avec le coach, Igor Tudor. Dans un entretien accordé à Europe 1, l'international français évoque un management « dur et strict » de la part de l'entraineur Croate.

L'effectif de l'OM n'est sûrement pas le meilleur du championnat de France mais il correspond plutôt à ce que l'entraineur croate demande. Des joueurs capables de renouveler les courses à haute intensité et une générosité à revendre.

Tudor, une personnalité cash

Jonathan Clauss a évoqué, pour Europe 1 , le caractère de son entraîneur. Et parfois, cela fait des frictions : « Il est extérieurement comme il est intérieurement. Il ne triche avec personne, il ne se fait pas passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et c'est dur, c'est strict, mais c'est sa vision des choses. On s'adapte », avant d'ajouter : « Alors bien sûr il y a des frictions de temps en temps. Mais bon, on a bien des frictions avec nos parents, alors pourquoi on n'en aurait pas avec un coach ? Il est à son image. Mais qu'on aime ou on n'aime pas, il a des résultats aujourd’hui ».

Un management qui pose question ?

La rencontre face à Lille, le week-end dernier, a soulevé une nouvelle fois des tensions entre Tudor et ses joueurs. Le capitaine marseillais Dimitri Payet ainsi que Nuno Tavares ont été mis à l’écart du groupe, en raison d’un comportement désinvolte à l’entraînement. Matteo Guendouzi n'était lui pas rentré en jeu lors de la défaite des Olympiens.