Surprise, Dimitri Payet se fait fracasser

Sanctionné puis écarté du groupe de l’OM qui se déplaçait à Lille samedi, Dimitri Payet a globalement été épargné par les critiques, à l’inverse d’Igor Tudor qui a été pointé du doigt pour son choix. Et pourtant, Laure Boulleau n’hésite pas à critiquer le numéro 10 marseillais qui « se saborde souvent lui-même » selon l’ancienne joueuse du PSG.

Le choix d'Igor Tudor n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, l'entraîneur de l'OM a décidé de sanctionner Dimitri Payet pour son manque d'implication à l'entraînement la semaine dernière. Ecarté du groupe marseillais pour le déplacement à Lille samedi soir, le numéro 10 de l'OM a disputé son dernier match de la saison puisqu'il est suspendu pour les deux derniers matches. Invitée à commenter cette situation, Laure Boulleau pointe clairement du doigt l'attitude de Dimitri Payet.

Payet - OM : La terrible annonce https://t.co/ENqp6fOzta pic.twitter.com/PkrvuXfswy — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

«Tudor reste fidèle à ses idées, à sa discipline»

« C’est un peu sévère. C’est Tudor, je ne suis pas surprise, on ne va pas changer le personnage. Il reste fidèle à ses idées, à sa discipline. Je suis triste pour Dimitri Payet parce qu’en plus il était dans une bonne période, il a montré ces derniers temps que ses qualités techniques auraient fait du bien à l’OM, y compris contre Lille où ça a manqué de créativité », lance l'ancienne joueuse du PSG sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+ , avant de glisser un gros tacle à Dimitri Payet.

«Je trouve que Dimitri Payet se saborde souvent lui-même»