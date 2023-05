OM : Un coup de tonnerre se prépare, la raison est révélée

Jean de Teyssière

La saison 2022-2023 de Ligue 1 touche à sa fin et l'Olympique de Marseille se prépare à vivre une fin de saison compliquée. Longtemps en course pour la deuxième place, les hommes de Igor Tudor sont maintenant distancés de 5 points par le RC Lens. Mathématiquement, tout est encore jouable mais la deuxième place faisait partie de l'objectif de l'OM cette saison. Cet échec à quelques journées de la fin serait le fruit de l'absence de plan B de Igor Tudor...

A cinq journées de la fin, l'Olympique de Marseille était deuxième de Ligue 1, à 5 points du leader parisien et un seul du troisième lensois. Mais la confrontation directe face aux Nordistes a eu raisons des ambitions olympiennes de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine puisque désormais, l'OM pointe à 11 points du PSG et 5 de Lens. Un effondrement dont la cause a été dévoilée...

Tudor fait moins bien que Sampaoli

Si en termes de points, Igor Tudor (73, à deux journées de la fin) a fait mieux que son prédécesseur, Jorge Sampaoli (71) le classement sera moins bon. Sauf énorme relâchement du RC Lens, l'OM terminera troisième de Ligue 1 et devra passer par deux tours préliminaires cet été pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un bilan qui fait forcément tâche puisqu'une participation à la Ligue des Champions était espérée...

