«Je suis énervé», il pousse un coup de gueule sur l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait Brest samedi soir, pour le compte de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné à l’Orange Vélodrome (1-2). Une défaite qui a laissé un goût amer à Valentin Rongier. Ce dernier s’est montré très touché et énervé par ce revers en zone mixte après la rencontre.

Il n’y avait déjà plus beaucoup d’espoir, mais c’est désormais officiel, l’OM terminera cette saison à la troisième place du championnat de France. Les Olympiens comptaient cinq points de retard sur le RC Lens, large vainqueur de l’AC Ajaccio samedi soir (3-0), avant le début de la 37e journée de Ligue 1. Battu sur sa pelouse par Brest (1-2), l’OM a définitivement dit adieu à ses espoirs de décrocher la deuxième place du classement.

La vente de l’OM annoncée, il prévoit du lourd https://t.co/v2cCn6FCbJ pic.twitter.com/Hj9z4uciga — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

« On n'a pas été à la hauteur ce soir »

Une énième contre-performance à domicile qui avait du mal à passer pour Valentin Rongier. Le capitaine de l’OM était touché après cette défaite en zone mixte, d’autant plus dans un contexte où les supporters marseillais ont fêté les 30 ans du sacre en Ligue des champions de 1993 tout le week-end dans la ville.

« Je suis énervé, je suis touché car on n’a pas le droit de faire ça »