L’OM fait une annonce pour sa révolution

C'est désormais officiel, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Seulement un an après son arrivée, le Croate a posé sa démission et pousse le club phocéen à se mettre en quête d'un nouveau coach. Mais pour le moment, Pablo Longoria et Javier Ribalta assurent qu'aucune décision n'a été prise.

Présent devant les médias à l'occasion d'une conférence de presse exceptionnelle, Pablo Longoria a officiellement annoncé le départ d'Igor Tudor : « On a accepté de respecter le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous pour la saison prochaine ». Par conséquent, le Croate sera une dernière fois sur le banc de l'OM samedi à Ajaccio et bien que plusieurs noms circule déjà pour le remplacer, le club phocéen n'a rien décidé pour le moment comme l'explique Javier Ribalta.

L’entraîneur de l’OM claque la porte, il dit tout https://t.co/DwvmDNs30n pic.twitter.com/zE9o3pLr4y — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

L'OM ne sait pas encore qui remplacera Tudor

« Non, pas encore. On doit travailler lors des prochains jours », lâche le directeur du football de l'OM en conférence de presse. Relancé, Pablo Longoria encense Igor Tudor. « Il n'y a pas de regret sur ce qu'on a vécu ensemble. Ca nous donne la direction pour la suite. Igor nous a donné la culture du travail, le niveau d'exigence, l'ambition. C'est pour cela que je le remercie. C'est une personne transparente, sincère, frontale, mais avec qui on partage beaucoup de valeurs saines dans la vie », ajoute le président de l'OM.

«J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée»