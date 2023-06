L’OL racheté par Benzema, un scénario surréaliste est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il avait envisagé de prendre sa retraite au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de filer à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Le club saoudien lui a fait un pont d'or. L'ancien international français, qui a signé pour trois ans, touchera environ 200M€ par an. Un joli pactole, qui pourrait lui donner les moyens de racheter une formation européenne comme l'a souligné Jean-Baptiste Guégan.

« J’ai eu la chance d’accomplir des choses extraordinaires dans ma carrière et de réaliser tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi ». C'est fait, Karim Benzema a fait ses adieux au Real Madrid avant de filer à Al-Ittihad. Pour l'attirer, le club saoudien lui a proposé un salaire de 200M€ par an. A défaut de lui promettre un championnat compétitif, l'Arabie Saoudite peut lui promettre de remplir son compte en banque. Pour Jean-Baptiste Guégan, ces sommes sont ahurissantes.





Benzema prend le jackpot et s'enflamme pour son transfert https://t.co/vHpZvfzFE5 pic.twitter.com/kSK6HDsP0m — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

« Ils pourront acheter des clubs »

« Quand tu vois les contrats, les joueurs ne vont pas se dire je vais être riche, mais, je vais pouvoir arriver à un niveau d'investissement que je n'aurais jamais pu atteindre, comme David Beckham. Ils pourront ainsi acheter des clubs » a confié le spécialiste et professeur en géopolitique du sport dans les colonnes de L'Equipe . A terme, Benzema pourrait avoir les capacités de racheter une grande équipe européenne, comme l'OL, son club formateur.

L'hypothèse d'un rachat de l'OL par Benzema