Catastrophe, Benzema relance le mercato du PSG

Karim Benzema a plié bagage et laisse un lourd héritage derrière lui au Real Madrid. Pour Sergio Ramos, qui vient de quitter le PSG, Harry Kane devrait privilégier le Real Madrid plutôt que le Paris Saint-Germain ou tout autre club.

Karim Benzema a officiellement quitté le Real Madrid, non sans émotion ce mardi lors de sa conférence de presse d’adieu, après 14 saisons passées à la Casa Blanca. Le Real Madrid a donc perdu son « Nueve », son Ballon d’or 2022 et le deuxième meilleur buteur de son histoire derrière l’indétrônable Cristiano Ronaldo et ses 451 buts.

Harry Kane priorité du Real Madrid… et du PSG

Et maintenant ? Le Real Madrid aurait dressé une liste de pistes chaudes pour prendre la succession de Karim Benzema. Outre Victor Osimhen notamment, le club merengue ferait d’Harry Kane sa piste prioritaire selon Relevo . De quoi contrecarrer les plans de Luis Campos. Le conseiller football du PSG souhaiterait combler Kylian Mbappé en lui offrant un attaquant de classe mondiale. Le Parisien affirme que Kane est la piste prioritaire.

«Mon conseil à tout joueur est de ne pas refuser l'opportunité de jouer pour le Real Madrid»

Sergio Ramos a effectué deux saisons au PSG avant de quitter le club ces derniers jours. L’ancien défenseur emblématique du Real Madrid ne voit personne d’autre qu’Harry Kane pour combler le vide laissé par Karim Benzema. « Mon conseil à tout joueur est de ne pas refuser l'opportunité de jouer pour le Real Madrid - c'est un club spécial qui sait comment gagner ».

«Oui, c'est un grand buteur, mais c'est aussi un grand joueur de football»