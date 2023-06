Une catastrophe déjà annoncée au PSG avec Thierry Henry

Thibault Morlain

Les jours de Christophe Galtier au PSG pourraient bien être comptés. Malgré encore un an de contrat, l'entraîneur parisien pourrait prochainement être remercié. Cela fait maintenant plusieurs semaines que ça discute de son possible successeur sur le banc. La priorité serait aujourd'hui connue : Julian Nagelsmann. L'ancien entraîneur du Bayern Munich pourrait d'ailleurs débarquer au PSG avec comme adjoint un certain Thierry Henry. Un duo qui interpelle et pour certains, cela pourrait directement amener à la catastrophe. Explications.

Passé par le banc de l'AS Monaco, de l'Impact Montréal et adjoint du sélectionneur de la Belgique, Thierry Henry officiait récemment en tant que consultant à la télévision. Que ce soit en France ou en Angleterre, le champion du monde 98 posait son regard sur les différents matchs européens, tout en laissant la porte ouverte à un retour sur un banc de touche. Et si c'était pour cet été ? Depuis quelques jours, Henry voit son nom faire énormément parler. Et pour cause... En effet, l'ancien joueur d'Arsenal est annoncé au PSG dans un projet avec Julian Nagelsmann. L'Allemand serait alors l'entraîneur principal tandis que le Français serait lui l'adjoint.

Le PSG retrouve une vieille habitude avec Thierry Henry https://t.co/sqoPmiAJHK pic.twitter.com/3hKzWzOKFL — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

« A un moment donné, ce tandem va se casser »

Verra-t-on alors Thierry Henry sur le banc du PSG la saison prochaine ? Ce duo avec Julian Nagelsmann fait énormément parler et sur La Chaine L'Equipe , Ludovic Obraniak a jugé cette association, redoutant alors une possible catastrophe avec Thierry Henry : « Celui qui a quand même l’aura au final, ce sera Thierry Henry. A un moment donné, ce tandem va se casser. Ça va se distendre. Nagelsmann, imagine le dans un moment un petit peu plus difficile. Si les joueurs ont l’aval de Thierry Henry… C’est lui qui devrait être numéro un ».

« Les joueurs vont le préférer »