PSG : Thierry Henry peut provoquer un départ colossal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Christophe Galtier n’entraînera pas le PSG la saison prochaine, et Julian Nagelsmann est même attendu à Paris dès mercredi pour venir reprendre le flambeau. Son adjoint devrait être Thierry Henry, et à en croire Daniel Riolo, cette double nomination pourrait faire sauter Luis Campos à terme au PSG.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, une réunion était programmée en ce début de semaine au PSG pour décider de l’avenir de Christophe Galtier. Et le verdict est tombé : il ne continuera pas l’aventure au sein du club de la capitale, et l’arrivée de Julian Nagelsmann est annoncée pour mercredi afin de venir le remplacer sur le banc du PSG. Il est déjà question d’un tandem avec Thierry Henry en tant qu’adjoint pour le technicien allemand.

Coup de tonnerre, le PSG a a bouclé un départ https://t.co/Zvx1yjJcqL pic.twitter.com/TWZfNU6LEI — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Campos out avec le duo Henry-Nagelsmann ?

Selon les explications de Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC Sport , le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, pourrait rapidement faire les frais de la nomination de Nagelsmann et Henry : « Campos n’est pas qu’un recruteur, mais il met son nom dans le recrutement, sans en informer l’entraîneur et il a en plus des velléités de coach, donc c’est très compliqué de travailler avec lui pour un entraîneur. Et je disais que ce serait compliqué de se séparer de Campos car c’est un peu l’assurance vie Mbappé. Qu’est-ce que peut changer ce fameux binôme ? Tout simplement, peut-être, l’éviction de Campos sous peu », estime Riolo.

« Le départ de Campos n’est pas à exclure »