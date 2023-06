Le PSG l’a mis à la porte, Mbappé va enrager

Thomas Bourseau

Harry Kane serait l’une des grosses pistes offensives du PSG pour le mercato estival à venir afin de notamment combler Kylian Mbappé. Néanmoins, tout juste parti du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos demande à Kane de choisir le Real Madrid pour y remplacer Karim Benzema.

Kylian Mbappé attend du lourd de la part du PSG lors du mercato estival. Lors des Trophées UNFP, le champion du monde tricolore a annoncé qu’il honorerait son contrat en restant à Paris la saison prochaine. Conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos chercherait à recruter un attaquant de classe mondiale afin de satisfaire Mbappé notamment. Le profil d’Harry Kane semble être plus qu’apprécié puisqu’il serait la priorité du PSG dans ce secteur selon Le Parisien.

Ramos a pris la porte au PSG, il contrecarre les plans du club avec Kane

Récemment poussé vers la sortie par le PSG alors que son contrat arrivait à expiration, Sergio Ramos demeure une légende du Real Madrid. En bon madridista, Ramos a conseillé à Harry Kane pou r The Daily Mirror de snober Manchester United, le PSG et tout autre club que le Real Madrid sur le mercato. « Mon conseil à tout joueur est de ne pas refuser l'opportunité de jouer pour le Real Madrid - c'est un club spécial qui sait comment gagner ».



Par la suite, Sergio Ramos a reconnu les qualités indéniables d’Harry Kane qui pourraient faire un bien fou au Real Madrid, tout juste orphelin de Karim Benzema. « Il a une présence physique incroyable - vous ne pouvez pas marquer autant de buts que lui en Premier League et ne pas être capable de jouer le côté physique du jeu. Mais il est également capable de jouer le côté technique du jeu et je ne pense pas qu'il soit suffisamment reconnu pour cela. Oui, c'est un grand buteur, mais c'est aussi un grand joueur de football ».

«Benzema ? Vous ne pourrez jamais le remplacer»

Car comme spécifié plus haut, le Real Madrid va entamer une saison sans Karim Benzema pour la première fois en quatorze ans. Le Ballon d’or 2022 a tenu une conférence de presse ce mardi dans le cadre de son départ de la Casa Blanca . Pour Sergio Ramos, il va énormément manquer au Real Madrid . « Il (Benzema) a contribué à tant de succès avec le Real Madrid que vous ne pourrez jamais le remplacer - il est l'un de ces joueurs qui est unique dans l'histoire de Madrid ».

