Real Madrid : Benzema sort enfin du silence

Alors que son départ du Real Madrid a été officialisé le week-end dernier, Karim Benzema n’avait jusque-là pas pris la parole. C’est désormais chose faite, puisque l’attaquant âgé de 35 ans s’est exprimé ce mardi, lors d’une conférence de presse organisée par la Casa Blanca pour dire au revoir au Ballon d’Or 2022.

Après 14 saisons passées sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema a disputé son dernier match dimanche dernier, lors du match nul face à l’Athletic Bilbao. Quelques heures plus tôt, la Casa Blanca avait officialisé son départ à la fin de la saison, libre de tout contrat. L’attaquant français est attendu en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Alors qu’il ne s’était pas exprimé depuis cette annonce, Karim Benzema a pris la parole ce mardi, lors d’une conférence de presse organisée par le Real Madrid.

« J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant »

Un événement auquel ont notamment assisté Luka Modric, Thibault Courtois, Carlo Ancelotti ou bien Roberto Carlos : « Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire », a déclaré Karim Benzema, dans des propos relayés par RMC Sport .

« C'est un jour un peu triste parce que je quitte mon club »