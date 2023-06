OM : Guendouzi craque, il se lâche contre Tudor

Alexis Brunet

Dans les dernières journées de championnat, l'OM s'est complètement effondré, laissant la deuxième place de Ligue 1 au RC Lens de Franck Haise. Selon Mattéo Guendouzi, les joueurs ont leur part de responsabilité dans ces mauvais résultats, mais aussi Igor Tudor. Le milieu de terrain marseillais y est allé de ses petits pics envers son ex-coach pour RMC Sport.

Comment qualifier la saison de l'OM ? Ratée ou réussie ? Certes les olympiens ont fini sur le podium de Ligue 1, mais seulement à la troisième place. De plus ils n'ont pas remporté la Coupe de France alors qu'après leur victoire face au PSG, la porte semblait grande ouverte. Sans oublier aussi la débâcle en Ligue des Champions.

Mattéo Guendouzi assume ses responsabilités

Interrogé par RMC Sport , Mattéo Guendouzi a conscience que tout ne s'est pas passé comme prévu. Selon lui les joueurs ont leur faute, mais aussi Igor Tudor. « Forcément, on fait les comptes après la 38e journée. C’est sûr qu’on a tous notre part de responsabilité là-dedans, que ce soient le coach ou les joueurs. Nous, il y a des moments sur le terrain où on n'a pas été bons et il faut aussi l’assumer. Le coach a peut-être aussi fait des erreurs, mais comme tout le monde peut en faire. »

Délaissé par Igor Tudor, Guendouzi ne s'est jamais plaint