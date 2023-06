OM : Guendouzi lâche un énorme coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si cette 38ème et dernière journée était sans enjeu pour l’OM, cela ne justifie sûrement pas cette nouvelle défaite. Battu à Ajaccio, déjà relégué en Ligue 2, le club olympien a fini sur quatre revers en cinq matchs. Matteo Guendouzi n’a pas manqué de pousser son coup de gueule.

Longtemps 2ème en seconde partie de saison, l’OM a finalement bouclé cet exercice à la 3ème place du championnat. Surpassé par le RC Lens dans le sprint final, le club olympien devra donc passer par le tour préliminaire et les barrages afin d’accéder à la Ligue des Champions. Il faut dire que l’OM a fini cette saison d’une triste manière.

L’OM termine mal sa saison

Après trois défaites en quatre matchs, l’OM a remis ça sur la pelouse d’Ajaccio. Déjà relégué en Ligue 2, le club corse s’est offert le luxe de faire tomber Marseille une deuxième fois cette saison. Une fin de saison dommageable qui ne permettra pas à Igor Tudor, qui a déjà annoncé son départ, de laisser une bonne image aux supporters de l’OM. Titulaire et capitaine à Ajaccio, Matteo Guendouzi est le premier à ne pas être satisfait.

«C'est inadmissible»