Un buteur de l’OM affole déjà le mercato

Axel Cornic

Pablo Longoria va devoir être sur tous les fronts cet été, avec énormément de dossiers brûlants pour l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas avec Arkadiusz Milik, dont le départ semblait acquis, mais qui pourrait finalement faire son retour au terme du prêt d’un an à la Juventus. Mais plusieurs solutions semblent déjà se présenter...

La situation de crise à la Juventus pourrait avoir des grosses répercussions sur le mercato de l’OM. Avec le prêt conclu l’été dernier, Pablo Longoria pensait surement avoir réglé l’avenir de Arkadiusz Milik, dont le retour en Serie A s’est d’ailleurs bien passé avec 2 buts sur ses trois premiers matchs. Mais la situation s’est quelque finalement compliquée...

La Juventus joue la montre avec Milik

La presse italienne est depuis quelques semaines beaucoup moins optimiste concernant l’avenir de l’attaquant polonais, dont le contrat avec l’OM court encore jusqu’en juin 2025. C’est le cas de Il Corriere dello Sport , qui nous explique ce samedi que la Juventus aurait mis en stand-by les discussions concernant l’option d’achat de Milik, qui s’élève à 7M€ et qui expire le 10 juin prochain. Tout dépendra de l’issue de la saison et surtout du résultat de ce dimanche face à l’Udinese, qui décidera de la participation de la Juve à la prochaine Ligue Europa.

L’OM le verrait bien en Premier League ou en Bundesliga