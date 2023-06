Tudor s'en va, l'OM a encore une chance

Axel Cornic

La succession d’Igor Tudor est l’un des grands sujets de cette fin de saison à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria étudierait plusieurs pistes avec nos confrères de Foot Mercato qui ont notamment parlé de Marcelo Gallardo, mais à l’étranger on évoque également d’autres noms. C’est le cas avec Ivan Juric, qui s’est exprimé au sujet de son avenir à la tête du Torino, après la rencontre de ce samedi face à l’Inter (0-1).

Personne ne sait encore qui pourra s’asseoir sur le banc de l’OM, en lieu et place d’Igor Tudor. Arrivé il y a moins d’un an, le Croate aurait posé ses démissions à en croire la direction marseillaise, même si des tensions étaient évoquées depuis plusieurs semaines. Désormais, Pablo Longoria va devoir lui trouver un successeur et le moins que l’on puisse dire, c’est que la liste est longue.

Juric, la bonne idée pour l’OM ?

On y retrouve surtout beaucoup de coachs de Serie A, ce qui est depuis toujours le terrain de chasse préféré de Longoria. Il y a ainsi Vincenzo Italiano de la Fiorentina, mais surtout Ivan Juric du Torino, qui a une vision du football très proche de celle de Igor Tudor. Or, le club piémontais ne semble pas vraiment vouloir laisser filer son coach.

Le Torino dresse le mur

« Est-ce qu’il y a un risque qu’il nous quitte ? Absolument pas » a annoncé le directeur sportif Davide Vagnati ce samedi, au micro de DAZN . « Il a un contrat et nous sommes déjà en train de planifier la saison prochaine. Après on ne peut jamais être sûr de rien dans la vie, mais je pense qu’il restera ».

« Je vais devoir parler au président et comprendre ce qu'il pense de l'avenir : alors nous pourrons décider »