Zidane - Mourinho : C'est la guerre entre le PSG et le Qatar

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, les hautes sphères parisiennes ont déjà identifié plusieurs profils pour son éventuel succession. Selon la presse espagnole, Luis Campos voudrait miser sur José Mourinho, tandis que le Qatar penserait plutôt à Zinedine Zidane ou Luis Enrique.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier pourrait ne pas aller au bout de son engagement à Paris. Selon les dernières informations de L'Equipe , le club de la capitale aurait d'ores et déjà décidé de se débarrasser de son entraineur.

Campos veut recruter José Mourinho

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG a déjà coché plusieurs noms, et notamment ceux de José Mourinho, Thiago Motta, Luis Enrique et de Zinedine Zidane. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'écurie rouge et bleu n'a contacté personne pour le moment. Les décideurs du PSG ayant déjà du mal à se mettre d'accord sur une cible.

Le Qatar vote pour Zidane ou Enrique