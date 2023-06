Messi s’en va, le PSG vide son sac

Arnaud De Kanel

Le PSG a acté deux gros départs. Vendredi, le club de la capitale a publié une vidéo de remerciement pour Sergio Ramos et ce samedi, c'est le départ de Lionel Messi qui a été officialisé. Luis Campos s'est exprimé sur le sujet.

Les choses sérieuses ont débuté au PSG. Le club de la capitale s'affaire déjà sur le mercato et se projette sur la prochaine saison. Deux joueurs sont assurés de quitter le PSG et pas des moindres puisqu'il s'agit de Sergio Ramos et du septuple Ballon d'Or Lionel Messi. Le conseiller sportif Luis Campos a commenté ces deux départs.

Messi et Ramos s'en vont

« Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière », a écrit le PSG sur Twitter pour annoncer le départ de Lionel Messi qui rejoint donc Sergio Ramos, également remercié par le club de la capitale vendredi. Luis Campos a été invité à réagir et il a préféré dédramatisé la situation.

«La vie continue»