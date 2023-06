Officiel - Messi : La grande annonce du PSG !

Arnaud De Kanel

C'était pressenti depuis plusieurs semaines maintenant, c'est désormais officiel : Lionel Messi quittera le PSG cet été. Le club de la capitale vient tout juste de l'annoncer ce samedi soir avant la réception de Clermont.

Lionel Messi et le PSG, c'est terminé ! Deux ans après son arrivée libre dans la capitale, l'attaquant argentin va plier bagages à la fin du mois pour s'envoler vers un autre club. On ne sait pas encore si le septuple Ballon d'Or retournera à Barcelone où s'il s'engagera en Arabie saoudite, mais cela, le PSG n'en à que faire désormais. Fin juin, l'Argentin sera libre comme l'air.

Le PSG annonce le départ de Messi

Tout s'est accéléré ce samedi pour Lionel Messi. Une interview accordée à ESPN a crée un énorme imbroglio avant d'être supprimée, mais le PSG a pris les choses en mains en début de soirée pour annoncer le départ de sa star. « Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le tweet du PSG. Nasser Al-Khelaïfi est également sorti du silence.

«Nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir»