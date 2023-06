PSG : Incroyable, une fake news sur le départ de Messi ?

Axel Cornic

Ce samedi soir, Lionel Messi pourrait fouler la pelouse du Parc des Princes pour la dernière fois avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos. Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et une prolongation semble être devenue très improbable, avec notamment un départ en Arabie Saoudite qui est évoqué. Pourtant, une interview de la star argentine a semé le doute ces dernières heures...

Après deux saisons assez mitigées, Lionel Messi pourrait disputer son dernier match avec le PSG ce samedi, avec la réception de Clermont au Parc des Princes. Les évènements des derniers mois semblent en effet avoir fait basculer son avenir et alors qu’une prolongation semblait possible cet hiver, l’Argentin se dirigerait tout droit vers un départ.

C’est confirmé, le PSG veut régaler Mbappé https://t.co/F4SsUz8ONS pic.twitter.com/GIrgYMC149 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Galtier annonce son départ, le PSG rétropédale

La tendance a été confirmée par Christophe Galtier lui-même, qui a parlé du « dernier match de Lionel Messi au Parc des Princes » lors de sa dernière conférence de presse. Une annonce... qui ne semble pas du tout avoir plu en inter, puisque le PSG a démenti cette information auprès de l’ AFP . « Christophe Galtier s’est mal exprimé en disant que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison » a expliqué le club de la capitale.

Un entretien de Lionel Messi... effacé ?