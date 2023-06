Messi : Galtier vend la mèche, le PSG enrage

Amadou Diawara

Alors que le contrat de Lionel Messi se termine le 30 juin, Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse qu'il allait jouer son dernier match au Parc des Princes ce samedi. Dans la foulée, le PSG a affirmé que son entraineur s'était mal exprimé en faisait une telle déclaration sur la Pulga. Si Leo Messi va bel et bien quitter le club de la capitale cet été, les hautes sphères parisiennes ne voulaient pas officialiser la nouvelle aussi tôt.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, la Pulga devrait rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement à l'intersaison. En effet, une prolongation entre Leo Messi et le PSG ne serait plus du tout d'actualité.

«Ce sera son dernier match au Parc des Princes»

Alors que le PSG joue son dernier match de la saison ce samedi soir, Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Et le coach parisien a annoncé le départ de Lionel Messi cet été. « J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible » . Dans la foulée, le PSG a corrigé les propos de Christophe Galtier. « Christophe Galtier s’est mal exprimé en disant que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison » , a confié le club parisien à l' AFP .

«Christophe Galtier s’est mal exprimé»