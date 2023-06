Galtier - PSG : L’ultimatum qui relance tout le feuilleton

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais annoncé sur le départ alors qu’il vient de vivre une saison compliquée au PSG, Christophe Galtier pourrait être remplacé par José Mourinho qui apparaît à ce jour comme la piste la plus chaude au poste d’entraîneur. D’ailleurs, le Special One met plus que jamais la pression sur l’AS Rome pour son avenir.

Faut-il vraiment croire à un départ de Christophe Galtier en fin de saison au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, l’entraîneur français devrait rester en place sur le banc du club de la capitale cet été. Pourtant, les profils de prestige annoncés dans le viseur du PSG ne manquent pas, à commencer par celui de José Mourinho.

« Je mérite plus »

Mercredi soir, en conférence de presse après la défaite de son équipe en finale d’Europa League contre le FC Séville, l’entraîneur de l’AS Rome a mis la pression sur ses dirigeants quant à son avenir : « Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J'en ai marre d'être entraîneur, communicant, le porte-parole du club. (Je veux) rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même », lâche Mourinho, qui lance donc un ultimatum à l’AS Rome.

Mourinho met la pression