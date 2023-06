Séisme imminent au PSG ? La surprenante annonce

Thomas Bourseau

La première saison de Christophe Galtier au PSG n’a certainement pas été de tout repos. Entre les résultats sportifs mitigés et les polémiques, l’entraîneur français n’a pas vraiment eu de répit. Pour autant, il compte bien poursuivre à Paris bien que le séisme à l’OM avec Igor Tudor le fasse quelque peu douter.

Christophe Galtier ne cesse de devoir faire un point sur son avenir à chaque conférence de presse. La semaine dernière, l’entraîneur du PSG qui le restera la saison prochaine sauf cataclysme comme le10sport.com vous l’annonçait le 20 avril dernier, tenait le discours suivant. « Je suis en relation permanente avec Luis (Campos), on communique par téléphone. Je vois très souvent mon président. On n’a pas parlé de la saison prochaine. Qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez, et moi ce que je vis au quotidien ».

Stupeur au PSG, il a passé un coup de fil à Galtier https://t.co/Wn2l2iaNQ1 pic.twitter.com/tf0wgiLU9M — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

«C'est une saison différente par rapport à celles que j'ai pu connaître auparavant»

Ce jeudi, Christophe Galtier a maintenu le cap sur le prochain exercice alors que sa saison se terminera ce samedi 3 juin après Clermont, bien que la saison fut compliquée selon lui. « Il n'y a pas de besoin de faire une pause. De la fatigue, il y en a comme à chaque fois qu'on finit une saison. Elles sont longues, difficiles, âpres. C'est une saison différente par rapport à celles que j'ai pu connaître auparavant. j'ai encore beaucoup d'énergie et d'envie ».

«Personne n'imaginait qu'Igor Tudor allait partir. Il sera temps d'échanger avec ma direction»