Il claque la porte, le boss de l’OM a déjà tout prévu

Thomas Bourseau

L’OM a annoncé le départ d’Igor Tudor jeudi lors d’une conférence de presse. Pour remplacer le Croate sur le banc de touche de l’équipe première, Pablo Longoria aurait dressé une liste de quatre noms pour le moment, mais aucune décision définitive selon Javier Ribalta.

Ce jeudi 1er juin, Foot Mercato , L’Equipe et RMC Sport ont tous annoncé la fin de la collaboration entre Igor Tudor et l’OM bien que le contrat de l’entraîneur courrait jusqu’en juin 2024. Lors de la conférence de presse prévue à 14h, Pablo Longoria a annoncé le départ du technicien croate en tenant le discours suivant. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli ».

Marcelino et trois autres profils étudiés

Le successeur d’Igor Tudor serait-il déjà connu ? Foot Mercato a confié ce jeudi que quatre profils différents seraient courtisés pour remplacer le Croate sur le banc de touche de l’OM. Le premier serait une piste déjà explorée par le président Pablo Longoria l’été dernier, à savoir Marcelino. Ayant vu la sélection espagnole lui filer entre les doigts, l’ancien coach de Valence, où il a travaillé avec le président de l’OM, devrait à nouveau être approché par Pablo Longoria. Le résultat pourrait cette fois-ci être différent. En outre, FM révèle que Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino et Ange Postcoglou, également annoncé à Tottenham, seraient des pistes prises en considération.

L’entraîneur de l’OM claque la porte, il dit tout https://t.co/DwvmDNs30n pic.twitter.com/zE9o3pLr4y — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

«Le successeur ? Non, pas encore. On doit travailler lors des prochains jours»