Coup de tonnerre à l'OM, c'est officiel !

Ce jeudi, la conférence de presse d'Igor Tudor était particulièrement attendue. Et pour cause, comme attendu, le Croate a annoncé son départ de l'OM. L'ancien coach de l'Hellas Vérone disputera donc son dernier match sur le banc marseillais samedi à Ajaccio.

La rumeur grandissait ces derniers jours à Marseille, mais elle est devenue encore plus insistante ce jeudi. Tous les médias s'accordaient effectivement à dire qu'Igor Tudor allait quitter l'OM. C'est la raison pour laquelle sa conférence de presse était très attendue. Et Pablo Longoria a officialisé la nouvelle devant les médias.

Coup de tonnerre à l’OM, il a décidé de claquer la porte ! https://t.co/XdrqO6D3uv pic.twitter.com/dEyeGlIOVM — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Longoria confirme le départ de Tudor

« Une conférence d'avant-match un peu particulière. On a accepté de respecter le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous pour la saison prochaine », lâche le président de l'OM en conférence de presse avant de remercier Igor Tudor.

«Je voudrais au nom du club remercier Igor»