Officiel, Messi annonce son départ du PSG

C'était dans l'air depuis plusieurs moins maintenant et c'est désormais officiel : Lionel Messi quitte le Paris Saint-Germain. Après son arrivée en rockstar en août 2021, l'histoire d'amour n'aura jamais pris entre le PSG et le septuple Ballon d'Or. L'histoire n'aura donc duré que 2 ans et la Pulga fera ses adieux ce samedi soir, au Parc des Princes face à Clermont.

La MNM a vécu. L'an prochain, les supporters du PSG ne verront pas Lionel Messi fouler la pelouse du Parc des Princes. L'ancien Barcelonais a annoncé ce samedi son départ du club de la capitale, deux ans après y être arrivé.

Une prolongation qui n'aura pas eu lieu

Tout semblait pourtant bien parti pour voir Lionel Messi prolonger au PSG. Durant l'hiver et la Coupe du monde au Qatar, les deux camps avaient trouvé un accord de principe pour prolonger l'aventure. Luis Campos avait fait de sa prolongation sa priorité durant l'automne avant que les discussions n'aboutissent pas suite au comportement de Messi, comme son voyage en Arabie Saoudite ou son attitude avec les jeunes.

Messi et le PSG, c'est fini !