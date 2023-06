Mourinho - PSG : Le contact est établi !

Pierrick Levallet

Qui sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? Cette question enflamme le mercato du PSG depuis plusieurs semaines maintenant. Christophe Galtier est pressenti pour céder sa place à l'issue de la saison. Le nom de José Mourinho a notamment été évoqué pour le remplacer. Cependant, le Special One viendrait de s'entretenir avec le président de l'AS Roma.

Seulement une saison puis s’en va ? L’avenir de Christophe Galtier fait l’objet de nombreuses rumeurs en cette fin de saison. Ne faisant plus l’unanimité auprès des supporters parisiens, l’entraîneur du PSG pourrait bien être poussé vers la sortie. L’Equipe a révélé que le technicien français devrait vivre son dernier match sur le banc de la capitale ce samedi. Mais qui viendra pour le remplacer ? Plusieurs noms ont été annoncés récemment, comme celui de José Mourinho. Le technicien de 60 ans attendrait néanmoins d’être fixé sur son avenir à l’AS Roma.

Mourinho a rencontré le président de l'AS Roma

D’après les informations du Corriere dello Sport , un premier contact aurait eu lieu entre José Mourinho et Dan Friedkin ce vendredi. Le Special One se serait entretenu avec le président de l’AS Roma après la séance d’entraînement. La rencontre aurait été brève et les deux hommes n’auraient pas abordé la question de l’avenir. De son côté, l’entraîneur portugais attendrait la fameuse réunion avec ses dirigeants pour discuter du futur avant qu’il ne parte en vacances lundi prochain.

Le PSG ne l'a pas contacté

Par ailleurs, Le10Sport.com est en mesure de confirmer que le PSG n’a contacté aucun autre entraîneur pour remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien. Jusqu’à présent, José Mourinho n’a reçu aucun appel du club de la capitale. Le contrat du Portugais avec l'AS Roma court jusqu'en juin 2024. Et visiblement, il ne serait pas contre poursuivre l'aventure dans la capitale italienne. À suivre...