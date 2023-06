Messi, Cristiano Ronaldo... C'est la guerre pour cette star du PSG

Alexis Brunet

Le mercato du PSG va être particulièrement animé cet été. De nombreux joueurs sont annoncés très proches de la capitale. Mais beaucoup partiront de Paris aussi. C'est le cas de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a annoncé vendredi son départ à l'issue de la saison. Deux clubs saoudiens se battent pour le récupérer.

Luis Campos est attendu au tournant. Le conseiller football du PSG va devoir réaliser un grand mercato estival afin de faire oublier les échecs précédents. Pour l'instant, Paris n'a pas annoncé officiellement le moindre transfert. Mais Milan Skriniar va sans doute arriver libre de l'Inter Milan et cela devrait probablement se faire pour Marco Asensio aussi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

En plus de Skriniar, Paris veut Hernandez pour sa défense

Ce ne sont pas les seuls joueurs annoncés proches de la capitale. Il se pourrait bien qu'en plus du défenseur central milanais, Luis Campos aille chercher un autre axial. Le Portugais souhaiterait s'attacher les services de Lucas Hernandez. Le Munichois est en fin de contrat en 2024 il est gaucher, et en plus il est français. De nombreux atouts qui font qu'il figure en haut de la liste du PSG. De plus, Paris va perdre un cadre important en défense, en la personne de Sergio Ramos. L'Espagnol ne prolongera pas l'aventure chez le champion de France, comme Lionel Messi.

Le PSG prépare un retour XXL, une terrible nouvelle tombe https://t.co/wm3CytxNXf pic.twitter.com/Y09Lv81M0q — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Une bataille saoudienne pour Ramos