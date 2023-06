Un accord annoncé pour Benzema, l’incroyable coup de théâtre !

Jean de Teyssière

C'était la bombe de cette semaine, Karim Benzema va quitter le Real Madrid pour rejoindre, lui-aussi, l'Arabie Saoudite. Il devait rejoindre le club d'Al-Ittihad et gagner environ 100M€ nets par an. Une conférence de presse d'adieux devait même avoir lieu mais c'est finalement un démenti qu'a prononcé Benzema. Si un accord de principe semble bien réel, l'ancien Lyonnais semble avoir surtout changé d'avis.

Karim Benzema quittera-t-il le Real Madrid cet été ? Sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin, le natif de Lyon pourrait bien quitter le club de la capitale espagnole cet été puisqu'une offre impossible à refuser émanant de l'Arabie Saoudite est arrivée sur sa table. Au départ enclin à partir vivre la vie saoudienne, il semblerait que Karim Benzema ait changé d'avis.

Benzema dit oui à l'Arabie Saoudite...

Lorsque Karim Benzema lit le contenu du contrat proposé par Al-Ittihad, selon AS , il prend son téléphone et appelle son ancien coéquipier et ami, Cristiano Ronaldo, qui évolue dans le championnat saoudien depuis 6 mois désormais. Ses questions portent sur la vie en général, sur le niveau du championnat et les différentes équipes évoluant dans cette ligue. D'après le média espagnol, Cristiano Ronaldo n'a aucun mal à convaincre Benzema qui aurait donc donné un accord de principe au gouvernement saoudien.

...mais change d'avis