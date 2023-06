OM : Pour Guendouzi, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM il y a deux saisons, Matteo Guendouzi est rapidement devenu le chouchou des supporters marseillais. Mais son aventure semble toucher à son terme. Même si Igor Tudor part, la situation de l’international français ne devrait pas évoluer : il se dirige vers un départ de Marseille.

Dernière pour Igor Tudor… et Matteo Guendouzi ? Ce samedi soir, l’OM se déplace à Ajaccio pour la 38ème journée de Ligue 1. Comme l’a annoncé Pablo Longoria en conférence de presse, Igor Tudor a décidé de quitter son poste à l’issue de la saison, ce match en Corse sera donc sa dernière sur le banc de l’OM.

Guendouzi sur le départ

Et la situation pourrait bien être la même pour Matteo Guendouzi. L’international français est la plus grosse valeur marchande de cet OM et sa situation avec Igor Tudor devait sceller son avenir, surtout que la Premier League continue de lui faire les yeux doux.

Tudor part, cela ne change rien